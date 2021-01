Red Bull Bragantino 2 x 2 Atlético-MG: Galo empata e perde chance de encostar no líder São Paulo

Red Bull e empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira (11), pela 29ª rodada do Brasileirão 2020. Ryller e Edimar marcaram para o time de Bragança Paulista no Nabi Abi Chedid. Savarino e Hyoran fizeram para o visitante.

Com o resultado, o perde uma boa oportunidade de se aproximar do , líder do Brasileirão com 56 pontos. Os mineiros somam 50 e estão na terceira posição. O Red Bull Bragantino é o 13º colocado, com 35.