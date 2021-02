Palmeiras x Botafogo ao vivo: siga em tempo real o jogo do Brasileirão

No último sábado (30), a vitória por 1 a 0 contra o Santos, no Maracanã, garantiu ao Palmeiras o seu segundo título de campeão da Libertadores. Sem ganhar a competição desde 1999, o Verão, sob comando de Abel Ferreira, se destacou na competição e, mesmo com uma final difícil, levou a melhor sobre o rival.

Logo depois do jogo ocntra o Botafogo, a delegação alviverde já viaja para o Qatar, onde vai disputar o Mundial de Clubes. A estreia do Verdão será direto na semifinal, que acontece no domingo (7), com um time que ainda vai se definido. Se vencer, pega o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões, para decidir o título.