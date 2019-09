Palmeiras 6 x 2 CSA: Verdão aplica larga goleada e segue na cola do Mengão

O goleou o , por 6 a 2, na noite desta quinta-feira, em , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o segue na segunda colocação, com 45 pontos, ficando a três do líder . Já o CSA volta a zona de rebaixamento com 19 tentos.

O Palmeiras foi muito superior durante todo o jogo. Logo com cinco minutos, Luiz Adriano aproveitou oportunidade para abrir o placar e iniciar a goleada. Cinco minutos depois, Willian colocou a bola no cantinho e também marcou. Pouco tempo a seguir, Bruno Henrique recebeu passe na área e marcou o terceiro. O quarto saiu após cobrança de escanteio e Gustavo Gomez fez.

Na volta para o segundo tempo, o CSA conseguiu diminuir, logo no início da etapa complementar, com belo gol de Apodi. Mas não demorou para Luiz Adriano fazer o quinto tento para o Palmeiras e, poucos minutos depois, Bruno Henrique ampliou. No finalzinho, Ricardo Bueno aproveitou a condição de jogo e marcou o segundo para diminuir um pouco o prejuízo.

O Palmeiras volta a campo no domingo, contra o , longe de seus domínios. Já o CSA visita o , no mesmo dia.