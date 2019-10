Nice 1 x 4 PSG: Di Maria brilha e comanda goleada do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês

domina completamente o jogo e aproveita os espaços e as falhas da zaga do Nice para criar muitas chances de gol. Di María marca os dois gols do jogo até aqui, sendo um deles um golaço por cobertura, e vai comandando o ataque parisiense. Nice chega apenas três vezes com perigo, mas sem colocar Keylor Navas para trabalhar. Benítez é o melhor jogador do time da casa, praticando grandes defesas para evitar um resultado elástico no Allianz Riviera.