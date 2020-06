Napoli x Juventus - siga AO VIVO a final da Copa Itália no Estádio Olímpico de Roma

A bateu o na semifinal da Copa . O time de Cristiano Ronaldo e companhia empatou o jogo de ida por 1 a 1 no Santo Siro. Na volta, houve uma nova igualdade - 0 a 0 - no Allianz Stadium, em Turim. Com a soma dos placares, o time chegou à decisão.

O se classificou com uma vitória na ida por 1 a 0 sobre a de Milão. No jogo seguinte, houve uma igualdade por 1 a 1 em Nápoles.