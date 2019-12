Monterrey x Liverpool: siga AO VIVO a semifinal do Mundial de Clubes 2019

Vindo de uma rodada na Premier League, no último final de semana, o técnico Jürgen Klopp manda a campo um 'alternativo' para o duelo contra os Mexicanos do . Essa é a escalação:

Alisson; Milner, Gomez, Henderson, Robertson; Lallana, Keïta, Oxlade-Chamberlain; Salah, Shaqiri, Origi.

⭐️ TEAM NEWS for our #ClubWC semi-final ⭐️



Virgil van Dijk is out due to illness.