Metz 1 x 2 PSG: Sem Messi, Paris Saint-Germain conta com Hakimi para seguir 100% na Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu o Metz por 2 a 1 com um gol nos acréscimos do segundo, na tarde desta quarta-feira (22), pela sétima rodada da Ligue 1. Hakimi abriu o placar no Stade Saint-Symphorien. Boubakar Kouyaté igualou o marcador, e Hakimi voltou a marcar no fim do jogo para garantir o resultado positivo.

O PSG segue com 100% de aproveitamento nesta edição do Campeonato Francês. A equipe, que não contou com Messi, mas teve Neymar e Mbappé, chega a 21 pontos conquistados em sete rodadas e segue na primeira colocação. O Metz permanece com três pontos e ocupa a lanterna.