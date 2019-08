Liverpool x Arsenal - siga ao vivo o Campeonato Inglês

Fim do primeiro tempo!!

Resumo do jogo até agora:

O , como esperado, pressionou o desde os minutos iniciais. Com a marcação alta, os Reds dificultaram a saída de bola do rival e, após chute cruzado de Robertson, Firmino, por pouco, não conseguiu completar. Os Gunners, por outro lado, apostaram nas saídas em velocidade. Aos 10, Aubameyang quase aproveitou vacilo de Adrian.

Com o passar do tempo, os Gunners se apresentaram mais ao ataque e Pepe perdeu duas oportunidades de abrir o marcador. Primeiro, em arremate colocado que passou raspando a trave. Depois, em contra-ataque, o atacante passou por Robertson e bateu para grande defesa de Adrian, aos 33. Antes do intervalo, Arnold bateu escanteio e mandou na cabeça de Matip, que testou firme para o fundo do gol.