Juventus x Fiorentina ao vivo: siga em tempo real o jogo do Campeonato Italiano

Até agora, Ribéry é o dono do jogo. Aparentemente rejuvenescido, o francês domina as ações da partida, já tem três desarmes importantíssimos, participou de praticamente todas as jogadas de perigo da e deu uma bela assistência para Vlahovic abrir o placar. Partida fantástica do veterano, mostrando que muita lenha para queimar!