Internacional x Flamengo: siga AO VIVO as quartas de final da Libertadores 2019

Com a vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Fla ganha muitas opções de resultados para chegar às semifinais da Copa Libertadores pela primeira vez em 35 anos. Além do empate, qualquer derrota por um gol de diferença garante Jorge Jesus e seus comandados na próxima fase.

Já do lado do Inter a coisa é mais complicada: terá a chance de devolver o placar do jogo de ida no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28), ou terá de vencer por três gols para forçar o clássico Gre-Nal na última etapa antes de uma eventual decisão. Um gol do hoje, por sua vez, elimina a possibilidade de pênaltis, e faz o ter de correr atrás da vitória por um placar elástico para seguir.

Missão ingrata?