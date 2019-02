A empresa Sávio Soccer vem através deste, manifestar seu profundo pesar com a tragédia ocorrida na manhã desta sexta-feira (08), no Centro de Treinamento do Flamengo, onde acabou vitimando o nosso atleta Vitor Isaías (Vitinho), de 15 anos.Aproveitamos também para informar que a empresa está prestando todo o suporte necessário aos familiares no sentido de minimizar a dor causada por essa perda irreparável.Pedimos respeito e compreensão de todos neste momento de luto e nos solidarizamos com os demais familiares e amigos desses jovens atletas que lutavam para alcançar o sonho de ser um jogador de futebol profissional.Sobre Vitor Isaias:Natural de Florianópolis, Vitor, que atuava como atacante, iniciou sua trajetória no futsal vestindo a camisa da APAFF. Na sequência passou pelo Athletico Paranaense até ser contratado para reforçar as categorias de base do Flamengo em agosto de 2018.