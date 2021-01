Grêmio 2 x 4 Flamengo: Gabigol brilha, Fla vence o Grêmio de virada e encosta no Inter

Com um show de Gabigol, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2, de virada, na noite desta quinta-feira (28), em jogo adiado da 23ª rodada do Brasileirão. Gabigol marcou uma vez e deu assistências para Everton Ribeiro e Arrascaeta. Isla marcou o outro do time carioca. Diego Souza fez os dois gols do Grêmio.

Com o resultado, o Fla ocupa a segunda colocação do Brasileiro, com 58 pontos conquistados, quatro atrás do líder Internacional. O Tricolor gaúcho ocupa a sexta posição, com 51.