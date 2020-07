Fortaleza x América-RN ao vivo: siga em tempo real o jogo da Copa do Nordeste

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO @AmericaFCNatal! E que golaço! Romarinho abriu o placar no Barradão!



0 x 1 América#FortalezaXAméricaNoYouTube



Assista ao jogo AO VIVO no meu canal do YouTube: https://t.co/RBmzJu4jmq pic.twitter.com/Tz6rFRqGYI