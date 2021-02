Fluminense 0 x 0 Atlético-MG: Galo empata e perde chance de se aproximar do Inter

Fluminense e Atlético-MG empatam por 0 a 0 em jogo disputado no Maracanã, na noite desta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo chega a 61 pontos e ocupa a terceira posição do torneio nacional, com cinco atrás do líder Internacional e quatro a menos que o vice-líder, Flamengo. O Flu é o quinto, com 57.