Flamengo x Palmeiras ao vivo: siga em tempo real a partida da 31ª rodada do Brasileirão Série A

Muita água correu sob a ponte desde o confronto entre as duas equipes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2020: em setembro, seriamente desfalcado por conta de um surto de Covid-19 no grupo e comissão técnica, o conseguiu ir a e sair com um empate em 1 a 1, em uma partida que correu risco de ser suspensa a horas de sua realização.

Aquele resultado acabou contribuindo para complicar a permanência de Vanderlei Luxemburgo, que viria a ser demitido pelo clube paulista algumas semanas depois dando lugar ao interino Andrey Lopes e, ultimamente, ao português Abel Ferreira.