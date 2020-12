Cruzeiro x CSA ao vivo: siga em tempo real o jogo da Série B do Brasileirão 2020

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Jadsom Silva, Filipe Machado e Jadson; William Pottker Airton e Rafael Sóbis.

escalado!



Nação Azul, confira os escolhidos pelo técnico Felipão para o duelo desta noite.



Nosso goleiro cabuloso joga com a camisa número 100 em homenagem ao 2º vice-presidente do clube, Biagio Peluso, que faleceu no último domingo, devido a complicações da Covid-19. pic.twitter.com/2ivLM7QVuP