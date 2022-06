O Corinthians sobrou na Neo Química Arena e venceu o Santos por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mantuan, Giuliano e Raul Gustavo balançaram as redes no primeiro tempo, enquanto Giuliano, voltou a marcar na etapa final. Além do domínio corintiano, a partida também ficou marcada pela expulsão de Vinícius Zanocelo, no segundo tempo.

Com a goleada, o Timão tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por até três gols de diferença para avançar à próxima fase. Já ao Santos resta ganhar por cinco gols a mais para se classificar direto, ou repetir um triunfo por quatro tentos de diferença para levar a disputa aos pênaltis. O jogo de volta está marcado para o dia 13 de julho, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).