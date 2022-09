Corinthians x Fluminense Ao Vivo: siga em tempo real a semifinal da Copa do Brasil

O técnico do Timão deu entrevista ao SporTV na chegada ao estádio: "O Fluminense tem um padrão de jogo muito particular, característico. Hoje, jogando em casa, temos que ter mais bola, temos que ter a intenção de ter mais bola, perceber mais os espaços – e sabemos quais são os espaços que eles cedem. Temos que ser agressivos, não peço para dar porrada nos adversários, mas ser agressivo na bola, e perceber bem os momentos de transição, os espaços que temos e jogar com entusiasmo. Tivemos um caminho difícil até aqui. Hoje é uma oportunidade única de chegarmos a uma final. É ter coragem, jogar o nosso jogo, acreditarmos no nosso jogo e acreditarmos uns nos outros"