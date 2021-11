Athletico x Flamengo AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

O Athletico vive mau momento na Série A e vem de três derrotas seguidas: Santos (casa), Fortaleza (fora) e Fluminense (casa). O Furacão enfrenta um jejum de cinco partidas sem vencer no Brasileiro que, somados aos jogos citados acima, ainda tem um empate com a Chapecoense (fora) e uma derrota para o Bahia (casa). A equipe paranaense está mais próxima do Z-4 (quatro pontos) do que do G-6 (sete pontos).