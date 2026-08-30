Mike Verweij faz elogios fora do comum à maneira como Jordi Cruijff trabalha neste mercado de transferências no Ajax. Segundo o setorista do clube do De Telegraaf, o diretor técnico, junto com seu braço direito e chefe de scout Joël Lara, consegue montar um elenco com recursos financeiros limitados "que pode brigar seriamente pelo título holandês".

Um dos grandes segredos por trás da forma de trabalhar de Cruijff é, segundo Verweij, o laptop de Lara. Em Amsterdã, às vezes se olha com certa surpresa para a dupla que, de acordo com Verweij, se tranca em um escritório do começo da manhã até tarde da noite e passa horas olhando para um laptop ou falando ao telefone.

Esse laptop se mostra de enorme valor para a estratégia de transferências do Ajax. Verweij escreve literalmente sobre isso: "Na 'câmara do tesouro', que parece ser o laptop de Lara, está armazenada a situação contratual de praticamente todos os jogadores da Europa e da América do Sul."

Isso permite que Cruijff e Lara ajam rapidamente assim que surge uma oportunidade em algum lugar. Cruijff já deixou claro, em seu primeiro contato com a imprensa holandesa, como queria abordar o mercado de transferências: "Quem não é forte financeiramente precisa ser rápido ou inteligente."

Com Julian Brandt, essa abordagem funcionou muito bem. Cruijff já havia conversado com o alemão em 1º de abril sobre uma possível transferência sem custos e, no fim, conseguiu levá-lo para o Ajax, enquanto, segundo o De Telegraaf, também havia interesse de vários clubes mais ricos e do PSV.

A chegada de Sofyan Amrabat também foi preparada em silêncio durante meses. Cruijff e Lara sabiam que o internacional marroquino queria rescindir seu contrato com o Fenerbahçe e mantiveram o interesse deliberadamente fora da mídia, o que fez com que o Ajax, segundo o jornal, já tivesse controle total sobre o negócio quando a notícia veio a público.

O método de trabalho já rendeu ao Ajax nove reforços, sendo que apenas por Marcos Leonardo, Caio Henrique e Viktor Tsygankov foi paga uma taxa de transferência. Ao mesmo tempo, o clube vendeu, entre outros, Mika Godts, Sean Steur e Chuba Akpom, de modo que, diante de 34,9 milhões de euros pagos em taxas de transferência, já há mais de 100 milhões de euros em receitas.