Ted Lasso e Richmond AFC, do seriado, estarão no FIFA 23

Treinador da série do Apple TV+ e seu time completo serão jogáveis no novo game de futebol da EA Sports

Se os fãs de games não veem a hora de colocar as mãos no novo FIFA 23 para jogar com seus times e craques favoritos do futebol real, a EA Sports acaba de dar mais um motivo para aguardar o seu novo jogo.

Ted Lasso, personagem da série homônima da Apple TV, estará em FIFA 23, junto do AFC Richmond, clube fictício dirigido pelo treinador, que na trama abandona o futebol americano para dirigir uma equipe inglesa em decadência.

A novidade foi anunciada pela própria EA Sports em suas redes sociais, com um trailer especial. No vídeo de 60 segundos, além do próprio Ted Lasso, interpretado pelo ator Jason Sudeikis, são mostrados alguns dos jogadores do AFC Richmond, como Roy Kent, Jamie Tartt e Dani Rojas, além de participações especiais de Jack Grealish e do hoje treinador, Wayne Rooney.

O novo clube estará disponível no modo Carreira, onde terá todo seu elenco, o treinador Ted Lasso, o assistente Beard e até mesmo o seu estádio, Nelson Road. O time poderá ser adicionado na Premier League, para tornar a experiência mais imersiva.

O AFC Richmond também estará disponível no modo de amistosos online e offline e até mesmo no Temporadas, modalidade competitiva onde você enfrenta jogadores de todo o mundo em divisões cada vez mais acirradas.

FIFA 23 chega no próximo dia 30 de setembro para PS5, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PCs. O jogo pode ser jogado com três dias de antecedência na versão Ultimate, assim como no serviço por assinatura EA Play, que garante um teste de 10 horas do game completo.