Técnico Elder Campos vive boa fase nas categorias de base do Santos

Treinador das divisões de base do Santos foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O técnico Elder Campos vive nova grande fase no comando de uma equipe de base do Santos. Após a conquista do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro mês de 2022, o comandante do Sub-17 é agora o líder do Campeonato Brasileiro 2022 com três rodadas disputadas. A mais recente vitória do treinador aconteceu no clássico contra o Palmeiras, com placar de 3 a 2 conquistado no início da noite de terça-feira (16), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Bernardo, Gabriel e Deivid Washington anotaram para o Peixe.

Após três rodadas disputas, o Santos de Elder Campos lidera o Brasileirão Sub-17 com sete pontos conquistados em duas vitórias e um empate. Além do expressivo resultado sobre o arquirrival Palmeiras, o Peixe também venceu o São Paulo em uma partida épica terminada em 5 a 4. Após sair perdendo no Campo 1 do CT Rei Pelé, o time do técnico Licença A da CBF buscou a virada com golaços anotados por Bernardo, Gustavo, Gabriel, Deivid Washington e Orlando. O empate, na primeira rodada, foi com o Atlético-GO. Resultado de 1 a 1 com gol contra de Gustavo Henrique.

Elder Campos, que em 2021, no Rio de Janeiro, completou o curso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conquistado a Licença A, retornou à equipe Sub-17 do Santos FC em março de 2022 após grande trabalho com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele chegou ao Alvinegro Praiano como treinador em 2020.

Além de levar o tricampeão (1984, 2013 e 2014) a mais uma final da competição, a sexta na história (1982, 1984, 2010, 2013, 2014 e 2022), o técnico Elder Campos é responsável direto pela ascensão e revelação de novos craques do Santos para o futebol profissional como Derick, Jair Paula, João Victor, Edcarlos, Lucas Barbosa e Weslley Patati. Além, claro, dos craques que já estão com frequência no principal como Lucas Pires e Rwan Secco.

Além dos excelentes trabalhos na Copa São Paulo 2022 e na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-17 2022, o técnico Elder Campos também está se destacando no Campeonato Paulista 2022 da categoria. A equipe, atualmente na 3ª fase da competição, com primeira partida agendada para sábado (20), contra o Grêmio Novorizontino-SP, em confronto a ser realizado no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), terminou as duas primeiras fases na liderança de seus grupos.

Na primeira fase foram cinco vitórias e três empates em oito partidas disputadas, assegurando a ponta do Grupo 12 com 18 pontos. Já na segunda parte do Paulistão Sub-17, quatro vitórias e dois empates em seis rodadas, no topo do Grupo 16 com 14 pontos. Elder Campos lidera o Santos FC, ao lado de outras duas equipes, em campanhas invictas até o momento na competição estadual.

Elder Alencar Machado de Campos, o técnico Elder Campos, nasceu em Presidente Prudente em 19 de julho de 1976. Como jogador, atuando como volante, defendeu 16 clubes, entre eles os gigantes Vasco-RJ e Santos. Fora do Brasil jogou com as cores do Giannina, da Grécia, Kallithea, também da Grécia, e Lombard-Pápa, da Hungria. No currículo acumulou os títulos do Campeonato Brasileiro Série C 1994 (Grêmio Novorizontino), Torneio Rio-São Paulo 1997 (Santos FC), Copa Conmebol 1998 (Santos FC) e Campeonato Paulista A3 2010 (Red Bull Brasil).

Assim que se aposentou como jogador, Elder Campos se formou bacharel em Educação Física e pós-graduado em Saúde e Educação Física. Além, claro, da Licença A da CBF. Ele começou como técnico nas equipes Sub-15 e Sub-17 da Portuguesa Santista-SP, chegando ao time principal para a disputa do Campeonato Paulista A2 2020. Após a passagem pela Briosa, retornou ao Santos FC-SP em 2020, desta vez como treinador. Ele iniciou no Sub-17, foi promovido ao Sub-20 para a Copa São Paulo 2022 e, em seguida, reassumiu o time juvenil, onde permanece atualmente.