Técnico do PSG revela dores de Neymar após Copa do Mundo

Após a goleada na Copa da França, Christophe Galtier afirmou que Neymar ainda precisa de tempo de jogo após voltar da Copa do Mundo com dores

Depois da goleada do Paris Saint-Germain sobre o Pays de Cassel pela Copa da França, o técnico Christophe Galtier elogiou a atuação dos atacantes Kylian Mbappé e Neymar. Porém, apontou uma problema físico que o brasileiro vem sofrendo após a disputa da Copa do Mundo.

Embora Kylian Mbappé tenha marcado cinco gols na vitória dominante, por 7 a 0, sobre o Pays de Cassel na Copa da França, Neymar também teve um desempenho impressionante na noite desta segunda-feira. Ele foi escalado como um camisa 10 por Galtier e abriu a defesa em várias ocasiões, terminando com um gol e duas assistências.

No entanto, Galtier revelou, após o jogo, que o brasileiro voltou da Copa do Mundo com os tornozelos machucados e ainda não voltou à sua melhor forma.

"Seus tornozelos estavam um pouco machucados no Mundial e foram tratados. Na volta, ele ainda estava com dores. Ele se esforça muito. Não recuperou toda a fluidez no jogo", disse o técnico do PSG.

Ainda na coletiva, Galtier admitiu que precisava que a dupla de atacante atuasse por mais minutos juntos: "Julguei que eles precisavam jogar juntos. Conversei com Neymar para garantir que ele estaria mais tranquilo no segundo tempo. Era importante que eles pudessem jogar juntos. Eles combinaram e se procuraram muito. Conseguiram algumas coisas interessantes."

No próximo domingo (29), o PSG, líder da Ligue 1, recebe o Reims após duas derrotas contra Lens e Rennes nos últimos três jogos do torneio.