Técnico do Portugal admite que se esqueceu de jogador que estava no banco

Após ser criticado por uma mudança no time, Fernando Santos pediu desculpas ao defensor que continuou no banco de reservas

Um fato no mínimo curioso aconteceu na goleada de Portugal sobre a República Tcheca, por 4 a 0, no último sábado (24), pela Liga das Nações da Uefa. O treinador dos Quinas, Fernando Santos, simplesmente esqueceu que o zagueiro Tiago Djaló estava no banco de reservas e improvisou um meio-campista no miolo da zaga. A confissão do esquecimento veio do próprio técnico.

O jovem defensor Djaló, ficou no banco de reservas o tempo todo, pois já no final do duelo, Santos substituiu Danilo Pereira, que jogava na zaga, por João Mario, um meio-campista. Com isso, ele recuou João Palhinha do meio para o centro da defesa.

O treinador foi questionado sobre essa escolha e admitiu o esquecimento na coletiva de imprensa. Ele pediu desculpas publicamente ao defensor do Lille.

"Eu esqueci que eu tinha Tiago Djaló no banco de reservas. Eu peço desculpas ao Tiago Djaló", falou o técnico, que prosseguiu e disse ter plena confiança no zagueiro.

"Djaló deveria ter entrado naquele momento, eu tenho total confiança nele. Mas como João Mario esta pronto para entrar, o que veio na minha cabeça na hora foi mover o Palhinha para o miolo da defesa", explicou o técnico de 67 anos.

Apesar da boa vitória para cima dos tchecos, o que se viu foi uma partida ruim de Cristiano Ronaldo, que foi criticado pela imprensa lusitana. Quem, por outro lado, brilhou no duelo foi a dupla de companheiros de Manchester United, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.