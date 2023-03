Técnico do Porto vira obstáculo para o Flamengo em negociação por Matheus Uribe

Sérgio Conceição quer manter o jogador no elenco mesmo sem acordo por renovação de contrato

O Flamengo está tentando a contratação do volante Matheus Uribe, do Porto. O Rubro-Negro está disposto a pagar uma boa quantia de salário e luvas para contratar o colombiano, que tem contrato com o time português até junho deste ano. No entanto, Sérgio Conceição, técnico do clube lusitano, pode ser um obstáculo.

O Porto tenta a renovação de contrato do volante, mas ainda está distante dos números pedidos pelo jogador. Segundo sabe a GOAL, o Rubro-Negro está disposto a pagar o que o atleta pediu aos portugueses, além de luvas e um contrato maior: 3 anos.

A ideia da diretoria do Flamengo é ter Matheus Uribe para já, uma vez que a janela de transferências no Brasil segue aberta até o dia 3 de abril, mas Sergio Conceição não quer abrir mão do jogador, mesmo que o Porto não tenha sucesso na renovação de contrato. O técnico deseja manter o volante até o final da temporada.

Ainda que não consiga contratar Matheus Uribe nesta janela, o Flamengo topa esperar até julho. O Rubro-Negro sabe que o jogador busca, aquele que acredita ser, o seu último contrato vantajoso na carreira.

Segundo soube a GOAL, o volante gostou da oferta do Rubro-Negro, mas ainda não deu uma resposta definitiva. Com a eliminação do Porto na Champions, o Flamengo tenta acelerar as tratativas para que, se não tiver sucesso, priorize outro alvo.