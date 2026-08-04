José Luis Mendilibar ficou totalmente surpreso com o NEC no jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Foi o que o técnico do Olympiakos declarou após a partida à Cosmote TV.

O NEC apareceu, como já estamos acostumados a ver, com uma enorme dose de energia e muita vocação ofensiva. Dick Schreuder já havia dito antes, em entrevista coletiva, que nunca teve a intenção de abrir mão do seu estilo de jogo, nem mesmo quando a temperatura passa dos 30 graus. Ainda assim, o Olympiakos foi surpreendido na noite de terça-feira.

“Foi realmente algo que não esperávamos”, declarou Mendilibar. “Ainda dissemos ontem no treino que este time já estava há algum tempo sem marcar e discutimos quem poderia marcar”, afirmou, em uma reação surpreendente.

O NEC marcou apenas uma vez no último amistoso contra o Sevilla (1 a 2) e, antes disso, não balançou as redes diante do SV Elversberg (0 a 1). No restante da preparação, porém, o time de Nijmegen marcou com boa frequência, e o estilo ofensivo de Schreuder também não é segredo para ninguém. Contra o Olympiakos, portanto, o NEC até não conseguiu marcar, mas criou várias grandes chances.

“Foi um jogo estranho, com muitas situações de um contra um”, prosseguiu Mendilibar. “Eles foram melhores nisso e, por isso, nos derrotaram. Foram mais agressivos e mais rápidos. Tivemos dificuldade para criar chances. Nesse aspecto, eles foram melhores.”

Mendilibar também foi crítico em relação à própria equipe. “Foi uma partida em que deixamos muita coisa a desejar. Deveríamos ter sido mais agressivos, mais duros nos duelos e ter lidado de forma mais inteligente com o árbitro. Sabíamos desde o início que ele não marcaria muitas faltas. Tínhamos de nos adaptar. Não nos adaptamos ao adversário, que foi mais dinâmico e mais forte.”

No jogo de volta da próxima semana, em De Goffert, ainda está tudo em aberto por causa do 0 a 0. “Não sabemos se a partida será parecida. Teremos de jogar de outra forma e melhorar muitas coisas. Como hoje não fomos bem, o 0 a 0 não é um mau resultado. Esperamos uma partida semelhante da parte deles, a classificação ainda é possível”, concluiu o técnico do Olympiakos.