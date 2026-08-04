Técnico do NEC, Dick Schreuder, profundamente decepcionado: acordo interno em torno de Kodai Sano não foi cumprido

Em meio ao jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões contra o Olympiakos, no NEC, além do ótimo resultado (0 a 0), também se falou bastante sobre Kodai Sano, que decidiu não jogar por causa de sua transferência iminente. Após a partida, o técnico Dick Schreuder afirmou que, conforme o combinado, o japonês na verdade deveria, sim, ter jogado.

No dia em que o NEC fez seu retorno às competições europeias após dezoito anos, a preparação foi brutalmente interrompida pela notícia de que o clube e o PSV haviam chegado, em linhas gerais, a um acordo sobre a transferência de Sano. O meio-campista vai para o atual campeão nacional por, segundo relatos, quinze milhões de euros, sem contar dois milhões em bônus.

Sano não participou e foi substituído por Jamiro Monteiro. "Ele me mandou uma mensagem hoje de manhã perguntando se podia falar comigo por um momento", contou Schreuder antes do duelo à Ziggo Sport sobre Sano. "Conversei com ele e ficou claro que ele não queria jogar. Essa escolha foi mais dele."

"Se ele não quer jogar, não quer jogar", prosseguiu Schreuder. "Isso ficou muito claro para mim. Ele não se sentia em condições de jogar. Dormiu mal e ainda houve alguns outros fatores. Então sou direto e objetivo. Se você não quer jogar, eu escolho alguém que queira jogar."

Embora Schreuder tenha ficado satisfeito com o resultado e com a atuação de sua equipe após a partida, ele foi enfático sobre a situação envolvendo Sano. "Eu sei que isso é profundo", reagiu ele ao De Gelderlander.

"Eu esperava que Sano jogasse duas partidas: esta e a da próxima semana contra o Olympiakos. Eu sabia o que havia sido combinado internamente. Claro que eu não fiquei feliz com isso, mas tudo aconteceu muito rápido.”

"Kodai pediu para conversar rapidamente. Depois disso, você também precisa voltar ao que tem de fazer no dia. Às dez e meia, ele ainda acompanhou o grupo e disse aos demais que não podia jogar. Depois, deixou o hotel.”

Sano já era desejado havia mais tempo. "Nas duas primeiras partidas da pré-temporada ele também não participou, porque estava negociando uma transferência para o Hoffenheim."

"Depois disso, o acordo foi feito e eu passei a colocá-lo e mantê-lo como titular. O combinado era que ele ao menos ainda jogaria as duas partidas contra o Olympiakos.” Portanto, esse acordo não foi cumprido.

O NEC abre sua temporada da Eredivisie no sábado, com um jogo em casa contra o Telstar. Na próxima quinta-feira, o Olympiakos visita Nijmegen.

Se o NEC sobreviver ao jogo de volta, haverá um playoff contra Union Saint-Gilloise ou FK Bodø/Glimt. A equipe de Schreuder, de toda forma, já tem vaga assegurada na fase de liga da Liga Europa.



