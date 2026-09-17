Cristian "Kily" González, o novo técnico do Inter Miami, afirmou que o argentino Lionel Messi prometeu ajudá-lo a conquistar a Copa dos Campeões em sua primeira partida como treinador do time, e cumpriu a promessa ao marcar um gol e dar uma assistência para outro.

Lionel Messi seguiu fazendo história nos Estados Unidos, depois de liderar o Inter Miami ao título da Copa dos Campeões após a vitória sobre o mexicano Cruz Azul por 2 a 0, na madrugada desta quinta-feira, em uma noite que trouxe um novo número excepcional na trajetória do craque argentino.

Messi marcou o primeiro gol do Inter Miami aos 24 minutos, antes de dar a assistência para o segundo gol do companheiro brasileiro Casemiro, em uma cobrança de escanteio aos 81 minutos, levando seu time a um novo título e confirmando mais uma vez sua presença nos grandes momentos.

Cristian afirmou, na coletiva de imprensa após o confronto: "Lionel me disse que iria me tornar campeão, e fez. Não encontro palavras para descrever o que sinto. É uma mistura de alegria e felicidade, muitos sentimentos contraditórios".

A vitória de quarta-feira encerra uma sequência de três jogos sem triunfo e traz alegria ao coração de um time que era candidato a dominar o continente, mas que estava prestes a sair de mãos vazias, sem títulos, após ser eliminado da Liga dos Campeões da Concacaf e da Leagues Cup.

González destacou que essa vitória dá um impulso moral ao time, que atualmente ocupa a segunda colocação na Conferência Leste da liga norte-americana de futebol, com uma diferença de nove pontos para o líder.

Em relação à partida contra o Cruz Azul, o treinador ressaltou a sede de seu time, repleto de jogadores "que conquistaram muito" e que ainda desejam trazer um novo título para a galeria de conquistas do Inter Miami.

Ele fez uma menção especial a Messi, descrevendo-o como o "número um", e afirmou que ele merece a Bola de Ouro deste ano.

E acrescentou: "Ele não tem igual; não tenho dúvidas de que a Bola de Ouro deve ir para ele. Considerando sua idade, a Copa do Mundo da qual participou, e o que representa para todos, não só no futebol mas também em termos de valores de vida, é justo que ele a conquiste".

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No fim de agosto foi anunciada a contratação de González como novo técnico do Inter Miami, substituindo Guillermo Hoyos, mas ele não pôde disputar sua primeira partida até hoje devido a problemas relacionados à sua autorização de trabalho.

Sua última experiência como treinador foi em outubro, quando terminou seu contrato com o clube argentino Platense.

O Inter Miami nunca havia vencido a Copa dos Campeões, torneio do qual participou na condição de atual campeão da liga norte-americana de futebol, título que ergueu em dezembro passado pela primeira vez em sua curta história.