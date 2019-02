Técnico do Girona defende Marcelo: "faz parte da instituição"

Lateral brasileiro voltou a ser bastante criticado após a derrota por 2 a 1

O treinador do Girona, Eusebio Sacristan, defendeu o zagueiro do Real Madrid, Marcelo, como uma "instituição" depois da vitória histórica sobre os merengues no Santiago Bernabéu.

"Eu respeito muito os jogadores rivais e alguém como o Marcelo é uma instituição", disse em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 1 neste domingo (17).

"Portu joga à direita e gera muitos problemas, mas desta vez ele fez do lado esquerdo. Pere Pons foi forçado a sair, ele estava tonto e era um grande risco continuar no campo após o golpe que sofreu", completou.

Com a derrota, a distância do Real para o líder Barcelona chegou a nove pontos, e o Atlético de Madrid ainda tomou o segundo lugar do rival com 47 pontos, contra 45 do time de Solari.