O técnico do Excelsior, Ruben den Uil, mal consegue acreditar no que sua equipe fez contra o Ajax. O time de Roterdã segurou os Amsterdammers em um empate por 2 a 2 e, segundo Den Uil, além de uma enorme entrega, também foi preciso a dose necessária de sorte.

O treinador reconhece que a diferença de qualidade individual entre as duas equipes era grande. Segundo ele, o Ajax tinha muito mais opções, o que fez com que o Excelsior precisasse sobretudo se agarrar ao jogo.

Den Uil viu seus jogadores irem ao limite para arrancar um resultado. Por isso, o treinador ficou particularmente satisfeito após a partida com a maneira como sua equipe se sustentou diante dos Amsterdammers.

Tolu Arokodare, em especial, impressionou bastante Den Uil. Segundo o técnico do Excelsior, o atacante nigeriano, que fez o 2 a 2 pouco depois de entrar em campo, é praticamente impossível de parar por causa de sua força física e estatura.

“Tolu, isso é quase uma fraude para o campeonato. Ele é absurdamente forte e muito alto. Um cheat code, isso não é normal”, ri o treinador após a partida. “Mesmo que você tire nota 10 na marcação, esse cara ainda sobe acima de você e consegue cabecear a bola para dentro.”

O restante do elenco do Ajax também agrada Den Uil. Segundo o técnico do Excelsior, a equipe de Amsterdã é totalmente diferente de um ano atrás e o Ajax tem uma quantidade excepcional de qualidade.

“Eles têm alguns jogadores incrivelmente bons. Até para a Eredivisie, isso é algo sem precedentes”, prosseguiu Den Uil.

Justamente por isso, Den Uil sente um orgulho enorme pelo ponto conquistado. “É realmente uma atuação extremamente boa da nossa parte, e aí você também precisa da sorte de uma bola não entrar.”