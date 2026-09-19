O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli Saudita, demonstrou tristeza com o resultado da partida, ressaltando que o "Al-Ahli" desperdiçou diversas chances que poderiam ter mudado a cara do confronto, considerando que o não aproveitamento das oportunidades deu ao Sundowns a chance de voltar ao jogo e conquistar a vitória.

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O Al-Ahli perdeu para o Sundowns pelo placar de 2 a 1, na noite deste sábado, pelas disputas da Copa Intercontinental de Clubes.

O técnico do Al-Ahli afirmou em declarações à televisão após a partida: "Estou triste com o resultado, perdemos muitas chances no primeiro e no segundo tempos, e isso é futebol; se você não aproveita as oportunidades, você dá ao seu adversário chances de marcar, e foi o que aconteceu."

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E acrescentou: "Todos que assistiram à partida veem que não merecíamos a derrota, mas estou muito orgulhoso do grande trabalho apresentado pela equipe."

Essas declarações colocam Pusic sob pressão crescente, depois que o Al-Ahli saiu da partida com a derrota apesar das chances que teve, ao mesmo tempo em que vários ex-craques do futebol saudita entendem que o problema não esteve apenas no desperdício das oportunidades, mas na forma como o técnico geriu o segundo tempo e em suas intervenções táticas.