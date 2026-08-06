Técnico do Ajax, Míchel Sánchez tira conclusão duríssima sobre o caríssimo Marcos Leonardo

Marcos Leonardo ainda não conseguiu mostrar serviço desde sua chegada ao Ajax. O brasileiro causou uma impressão apenas mediana diante do gol tanto na quinta-feira, pela Conference League, contra o Shelbourne FC, quanto na fase anterior, diante do FK Vojvodina. Além disso, como confirma o técnico Míchel Sánchez, ele simplesmente não está em forma.

Leonardo, de 23 anos, trocou o Al-Hilal pelo Ajax por pouco menos de 20 milhões de euros, clube no qual até agora finalizou de forma apenas mediana em praticamente todas as chances que recebeu. Além disso, ele também não está em forma. O analista Ronald de Boer já havia constatado isso e acredita que ele certamente precisa perder três quilos.

Repórter da Ziggo Sport, Sam van Royen afirma em sua entrevista após a vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne que Leonardo 'teve um pouco de azar nas finalizações e também não parece estar 100% em forma'. "Concordo com você", responde Míchel, de forma surpreendentemente honesta. "Temos que treiná-lo e ele precisa seguir melhorando seu nível físico."

Ainda assim, Míchel também vê circunstâncias atenuantes. "É normal, porque ele chegou há duas semanas (três semanas, redação). Temos um jogo a cada três dias e ele não conseguiu treinar o suficiente para melhorar. Espero que o Leo da próxima semana seja um outro Leo."

"Um Leo com mais energia, que possa nos ajudar a dar um passo à frente com uma boa atuação", afirmou Míchel, que com isso parece dar pistas de uma vaga entre os titulares para Leonardo na próxima semana, no Tolka Park, na Irlanda. Depois disso, os Amsterdammers aguardam, em uma eventual fase de playoff, um confronto com FC Noah ou FC Sion (2-2).

Resta saber se Míchel pretende dar confiança a Leonardo também no domingo, quando o Ajax abre sua temporada na Eredivisie contra o PEC Zwolle. Kasper Dolberg foi titular nas partidas oficiais nesta temporada, embora a expectativa seja de que o atacante dinamarquês em breve coloque fim à sua segunda passagem pela Johan Cruijff ArenA.

Possivelmente, Míchel escolha Tolu Arokodare em Zwolle. O nigeriano, emprestado pelo Wolverhampton Wanderers com opção de compra, curiosamente não entrou em campo na quinta-feira contra o Shelbourne. No amistoso contra o FC Volendam no fim de semana passado, o atacante muito alto, ao contrário de Leonardo, causou, sim, uma ótima impressão.