Técnico do Ajax, Míchel Sánchez: "Ele pode se tornar o novo Virgil van Dijk"

Míchel Sánchez está especialmente satisfeito com a evolução de Aaron Bouwman. O técnico do Ajax chegou até a comparar o jovem zagueiro com Virgil van Dijk após a vitória por 4 a 0 sobre o Telstar.

Bouwman disputou a partida inteira neste domingo pelo centro da defesa dos Amsterdammers e, com sua equipe, não sofreu gols em Velsen-Zuid. O Ajax teve dificuldades principalmente no primeiro tempo contra o Telstar, mas depois do intervalo ainda ampliou para uma vitória folgada.

“Na minha visão, Bouwman jogou muito bem”, começou Míchel na entrevista coletiva após a partida. Ao mesmo tempo, o treinador espanhol ainda vê pontos suficientes a serem melhorados no defensor.

“Ele ainda precisa melhorar nos duelos, nas segundas bolas e, em algumas situações, na postura corporal”, explicou Míchel. “Mas ele tem muito talento e espero que continue se desenvolvendo, continue aprendendo e continue trabalhando duro.”

Na sequência, Míchel fez uma comparação chamativa. “Na minha visão, ele pode se tornar o novo Van Dijk, se você olhar para a maneira como joga”, afirmou o técnico do Ajax.

Durante a entrevista coletiva, Míchel também foi alertado para o fato de que Bouwman ainda nunca perdeu uma partida em que entrou em campo pelo Ajax. “Sim, eu sei. Mas isso não é mérito apenas do Aaron, é mérito de todo o time”, reagiu.

Míchel também não quis atribuir totalmente a ele o mérito pelo jogo sem sofrer gols contra o Telstar. “Hoje não sofremos gols, mas em outras partidas também levamos gols. Isso nunca é culpa de um jogador só, sempre se trata do time.”