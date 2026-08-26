Técnico do Ajax, Míchel, é surpreendentemente sincero sobre possível reforço: "Ele se encaixa bem conosco"

O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, reagiu aos rumores sobre Viktor Tsygankov na entrevista coletiva antes de Ajax x FC Sion.

O atacante ucraniano vem sendo frequentemente ligado a uma transferência para o Ajax. Segundo o De Telegraaf, o Ajax vai pagar um pouco menos de cinco milhões de euros pelo ponta.

Tsygankov e Míchel se conhecem do período em que trabalharam juntos no Girona, clube com o qual o jogador ainda tem contrato atualmente. Na entrevista coletiva, Míchel foi questionado sobre a possível chegada de Tsygankov.

“É um jogador muito bom, com uma ética de trabalho incomparável. Ele pode ser um enorme reforço para nós como equipe”, começa.

“Ele será fácil de encaixar e sabe finalizar bem as chances. Também é um jogador forte, com muita profundidade”, conclui o treinador espanhol sobre seu ex-pupilo.

As declarações de Míchel chamam a atenção, tendo em vista que os treinadores quase nunca falam sobre jogadores que estão sob contrato com outros clubes.