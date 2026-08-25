Técnico da seleção Xavi já está extremamente preocupado com um jogador da Holanda

Xavi está muito preocupado com Frenkie de Jong, segundo informou o jornalista Jordi Grau no programa Gol a Gol. O novo técnico da seleção está apreensivo por dois motivos com a situação do meio-campista da seleção holandesa.

Xavi foi nomeado há duas semanas pela KNVB como o novo técnico da seleção da Holanda. O ex-meio-campista já conhece De Jong dos tempos em que trabalharam juntos no Barça.

De Jong se recupera atualmente de uma lesão no joelho, sofrida no fim da última temporada. Ele jogou a Copa do Mundo com dores intensas e à base de injeções, o que pode ter agravado a situação.

Xavi está muito preocupado com o craque da seleção holandesa por dois motivos. Em primeiro lugar, com a própria lesão. Existe a possibilidade de o problema não desaparecer sozinho e De Jong precisar passar por cirurgia. Nesse caso, a recuperação ainda pode levar meses.

O novo técnico da seleção também está preocupado com a situação de De Jong no Barcelona. O clube não está satisfeito com o fato de o armador ter seguido jogando com a lesão na Copa do Mundo. Agora, o técnico Hansi Flick também retirou a braçadeira de capitão por esse motivo.

De Jong disputou até aqui setenta partidas pela seleção da Holanda. Nelas, marcou dois gols.