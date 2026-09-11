Valentijn Driessen informou nesta sexta-feira, no podcast Kick-Off do De Telegraaf, que o técnico Xavi Hernández pediu uma segunda conversa com Virgil van Dijk. O jornalista questiona em voz alta se o zagueiro central de 35 anos do Liverpool tem futuro na seleção holandesa, mas ao mesmo tempo entende que não há alternativas suficientes para suprir adequadamente uma possível aposentadoria da seleção por parte do experiente jogador.

Há atualmente muita indefinição sobre o futuro de Van Dijk na seleção holandesa. Xavi já anunciou internamente sua pré-lista, mas, ao contrário de antes, ela não é mais divulgada.

Na sexta-feira, 18 de setembro, a convocação definitiva do novo técnico será anunciada. Na manhã da segunda-feira seguinte, Xavi explicará suas escolhas em entrevista coletiva.

Van Dijk confirmou recentemente à imprensa inglesa que haveria uma conversa entre os dois antes que fosse tomada uma decisão sobre seu futuro na seleção holandesa. "Sinto que ainda posso ser valioso e importante para a equipe."

"Se pensarmos da mesma forma sobre isso, teremos dois bons anos pela frente até a Eurocopa de 2028. E, se não, vamos ver", disse Van Dijk, entre outras coisas.

Driessen sabe que é preciso haver clareza rapidamente. "Isso certamente terá de acontecer dentro de uma semana, porque na próxima semana a convocação será anunciada. Acho que, se ele desistir, vamos ouvir isso antes. Que isso vai ser comunicado de uma forma ou de outra."

"Já acho muito especial que ele vá encarar a disputa novamente no Liverpool", prossegue Driessen, que não está (mais) impressionado com as atuações de Van Dijk. "Seguir por lá mais uma vez. No ano passado, é claro, ele assinou um contrato melhorado (até meados de 2027, redação)."

"Mas se isso vai ser um grande sucesso na seleção holandesa, eu duvido muito. O fato de Xavi querer uma segunda conversa com ele já diz o suficiente", afirma Driessen. "Não sei se eles chegaram a um acordo. Mas sem dúvida devem ter se reunido na quarta-feira." Xavi esteve presente na quarta-feira em Liverpool x Atlético de Madrid.

O colega Jeroen Kapteijns entra na conversa. "O que você precisa observar, claro, é que está começando um ciclo de torneio. Como ele estará daqui a dois anos? Isso é bastante tempo na vida de um jogador de futebol. Principalmente nessa idade."

"Daqui a dois anos ele ainda será de alto nível? A questão é como ele estará daqui a dois anos. Porque você vai apostar em algo e, se ele não conseguir, vai preferir iniciar o ciclo com outros defensores. Que estejam prontos."

Driessen, porém, entende que as alternativas atrás de Van Dijk 'não estão realmente' prontas. "Não é como se houvesse alguém batendo tão forte à porta a ponto de você dizer: 'o que esse Van Dijk ainda está fazendo na seleção holandesa?'"

"Então, nesse sentido, você também pode dizer: 'é só mantê-lo no grupo.' Pelo maior tempo possível. Até que você faça uma escolha para si mesmo: acho que ele é bom o bastante para seguir até a Eurocopa?", conclui Driessen, que achou que Van Dijk esteve 'fora do tom' na última Copa do Mundo. "Naquela época ele não estava se sentindo tão bem, por qualquer motivo."