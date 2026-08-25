Técnico da seleção da Holanda, Xavi se pronuncia imediatamente sobre Kees Smit

Xavi se pronunciou imediatamente sobre Kees Smit durante sua primeira coletiva de imprensa como técnico da seleção holandesa. O treinador espanhol foi oficialmente apresentado na tarde de terça-feira, em Zeist.

Durante a coletiva, Xavi recebe a pergunta de Valentijn Driessen se conhece Smit, talento do AZ. “Sim, eu o conheço”, responde o novo técnico da Holanda. “O engraçado é que justamente analisamos Kees Smit hoje e ontem.”

Uma eventual convocação de Smit certamente não está descartada. “Ainda temos três semanas para decidir quais jogadores entrarão na lista, mas eu já disse que temos muitos jovens jogadores talentosos”, afirmou Xavi, que em seu período como treinador do Barcelona também era conhecido por dar chances a jovens jogadores.

Xavi ressalta que a idade não tem papel decisivo em suas escolhas. “Não me importa como alguém se chama ou quantos anos tem. Se um jogador rende, ele é convocado.”

O novo técnico também faz referência à sua própria ascensão como jovem jogador no Barcelona. “Van Gaal confiava muito em mim quando eu tinha dezessete e dezoito anos. Então, por que não?”, disse Xavi. “Se alguém estiver pronto e nós tivermos a sensação de que um jogador está pronto, não teremos medo de utilizá-lo.”

Além de Smit, alguns nomes já estabelecidos na seleção holandesa também foram mencionados. Xavi informou que já teve contato com Frenkie de Jong e Virgil van Dijk antes de sua apresentação. “Falei com Frenkie de Jong e com Virgil van Dijk”, contou.

Sobre o papel exato de Van Dijk, Xavi ainda não quer fazer afirmações categóricas. “Falei com ele, mas quero conversar mais com ele. Vamos ver.”