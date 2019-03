Técnico da Roma é demitido após eliminação na Champions

A Roma confirmou por meio de seu site oficial e redes sociais a demissão do técnico Eusebio Di Francesco nesta quinta-feira (7).

Um dia após terem sido eliminados da Champions League nas oitavas de final nesta última quarta-feira (6), por 3 a 1 para o Porto, o clube decidiu que seria hora de encerrar a jornada do comando do italiano.

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



