







Como assistir Chapecoense x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Chapecoense x Botafogo estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo Globoplay, SporTV, Zapping e Claro+. Acesse a plataforma de sua preferência para acompanhar o confronto em tempo real.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, pode se deparar com restrições geográficas nos serviços de streaming habituais. Uma VPN permite que você se conecte por meio de um servidor no Brasil e acesse normalmente o canal de sua escolha.





Notícias e prováveis escalações





A Chapecoense não tem informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As atualizações serão incluídas conforme o clube libere dados oficiais mais próximos ao jogo.

O Botafogo também não conta com informações de desfalques ou projeção de time confirmadas para esta partida. Não há registros de lesões, suspensões ou XI provável disponíveis nos dados atuais. Mais detalhes devem surgir à medida que o jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Chapecoense soma apenas um ponto nas últimas cinco partidas, com quatro derrotas e um empate. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Mirassol em 10 de maio pelo Brasileirão. Antes disso, o time perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e para o Fluminense por 1 a 2. Nos dois confrontos contra o Botafogo nesse período, a Chapecoense cedeu um total de cinco gols e marcou apenas dois. É uma sequência de resultados que reflete as dificuldades do elenco.

O Botafogo tem um desempenho mais variado nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e uma derrota, além de um triunfo continental. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em 10 de maio. A equipe também venceu o Racing por 2 a 1 na Copa Sul-Americana e empatou por 2 a 2 com o Internacional no Brasileirão. A derrota para o Remo por 2 a 1 foi o único tropeço grave da série. No total, o Botafogo marcou nove gols e sofreu seis nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 21 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Botafogo por 1 a 0 atuando como mandante. Antes disso, os dois times se encontraram em 18 de abril de 2026 pelo Brasileirão, com o Botafogo goleando a Chapecoense por 4 a 1 fora de casa. Nos três jogos registrados entre 2018 e 2019, o Botafogo venceu dois e um terminou empatado, com a Chapecoense sem marcar vitórias nesse período. Ao todo, nas cinco partidas do histórico disponível, o Botafogo soma três vitórias, um empate e uma derrota, com ampla vantagem no saldo de gols.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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