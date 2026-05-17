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Dennis te KloeseImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Te Kloese se mostra entusiasmado com uma pessoa no Feyenoord

Feyenoord
R. van Persie

Dennis te Kloese nunca pensou em demitir Robin van Persie do cargo de técnico do Feyenoord, como ficou claro no programa “Goedemorgen Eredivisie” deste domingo. O diretor, que está de saída, também elogiou o trabalho do consultor Dick Advocaat. 

O Feyenoord começou a temporada com ênfase, mas logo as coisas começaram a dar errado para os rotterdameses. A aventura na Liga Europa e na Eurojackpot KNVB Beker terminou rapidamente e, na Vriendenloterij Eredivisie, os pontos necessários foram desperdiçados. O campeonato foi lentamente desaparecendo de vista. 

Apesar dos reveses esportivos e das críticas externas, Te Kloese expressou em março sua confiança em Van Persie. “Devido à pressão externa, também houve agitação dentro do clube. Acho que não cedemos a isso graças à minha teimosia”, analisa o diretor do Feyenoord alguns meses depois.

“Quando eu anunciei que Robin continuaria como nosso técnico até o final da temporada, independentemente de tudo, as coisas se acalmaram. Então os jogadores pensaram: ‘ei, se ele vai continuar como técnico mesmo, vou dar uma corridinha também’”, disse Te Kloese, que, depois de anos trabalhando no mundo do futebol, sabe como algumas coisas funcionam.

“Quando o treinador recebe tanto apoio, a situação fica clara. Acho que isso trouxe tranquilidade de volta para nós nos últimos meses. Além do fato de que a sorte também esteve do nosso lado.” Demitir Van Persie nunca foi uma opção, garante Te Kloese em entrevista à ESPN.

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“Não dá para se safar com isso, você mesmo perde a credibilidade”, conclui o diretor que está deixando o cargo, após a declaração de Mario Been de que uma eventual demissão de Van Persie viria muito logo após a saída de seu antecessor, Brian Priske.

Van Persie acabou ficando, embora tenha recebido, ao longo da temporada, a ajuda do assessor Dick Advocaat. “Para mim, foi um privilégio trabalhar com aquele homem”, diz Te Kloese, entusiasmado com o técnico que anteriormente havia auxiliado Giovanni van Bronckhorst. “Se o técnico, a comissão técnica e a diretoria estão abertos a ele, seria loucura não incluí-lo no time.”

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