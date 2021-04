Tchê Tchê viaja e faz exames para assinar com Atlético-MG até maio de 2022

Volante está em Belo Horizonte para realizar avaliações antes de firmar vínculo. São Paulo acertou empréstimo do atleta

Tchê Tchê viajou a Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Atlético-MG até maio de 2022. A expectativa é de que o volante assine o novo vínculo até o fim do dia desta segunda-feira ou nesta terça-feira.

O acordo de empréstimo entre o Atlético-MG e o São Paulo está acertado. Os exames médicos e as burocracias, portanto, são os passos finais antes do anúncio de Tchê Tchê.

Com a negociação, o São Paulo visa diminuir os gastos com sua folha salarial.

"O Atlético-MG vai pagar o salário integral, inclusive com encargos e direitos de imagem", disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao "Mesa Redonda", da TV Gazeta.

Até agora, o São Paulo negociou as saídas de Juanfran, Tréllez, Jean, Toró, Hudson e Gonzalo Carneiro, entre outros. Por outro lado, contratou Éder, William, Orejuela, Miranda, Bruno Rodrigues e Benítez.

No Atlético-MG, Tchê Tchê vai reencontrar Cuca, técnico com quem trabalhou no Palmeiras e no próprio São Paulo. O atleta de 28 anos tem contrato com o Tricolor até março de 2023.