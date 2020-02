#TBT: Relembre os golaços de Juninho Pernambucano pelo Lyon!

O Reizinho é o maior artilheiro em gols de falta do futebol mundial e entrou na história do clube francês

Ao longo de sua carreira, Juninho Pernambucano se firmou como um dos melhores e maiores batedores de falta do futebol.

Quer a Ligue 1 francesa ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Seja vestindo a camisa do ou pelo , o meia – que atualmente é dirigente do clube francês – deixou sua marca no futebol.

Mais times

Os 77 gols de faltas marcados colocam o pernambucano como o maior artilheiro neste quesito. Mas, além do recorde pessoal, a maneira com a qual o brasileiro batia na bola o colocou em um lugar especial.

Mais artigos abaixo

Uma das provas é que o italiano Andrea Pirlo, um dos maiores craques de seu país e campeão mundial em 2006, tinha uma obsessão para descobrir a fórmula de Juninho Pernambucano. Certo dia, chegou o mais próximo possível disso e a bola parada passou a ser uma de suas maiores forças.

Juninho Pernambucano criou um legado, e este vídeo relembra alguns dos seus maiores golaços com a camisa do Lyon. Desfrute!