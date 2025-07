Taubaté x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9) pelo estadual; veja os detalhes

O Taubaté enfrenta o Santos nesta quarta-feira (9), às 19h00 (de Brasília), no Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela quarta rodada do Campeonato paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Uol Play, no streaming (confira a programação completa).

O Taubaté tenta se reerguer no Paulistão Feminino após um começo complicado. Apesar de ter vencido uma partida, a equipe segue zerada na tabela por conta de uma punição pela escalação irregular de uma atleta. Com duas derrotas e 11 gols sofridos em três rodadas, o time do Vale do Paraíba busca um resultado positivo para virar a chave e embalar também no estadual, assim como fez no Brasileiro, onde venceu o Avaí/Kindermann e encerrou uma incômoda sequência de cinco jogos sem vitórias.

Do outro lado, o Santos chega confiante após garantir o retorno à elite do Brasileirão com autoridade. As Sereias da Vila superaram o Ação-MT nas quartas da Série A2. No Paulistão, ainda oscilam — somam quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota —, mas vêm de um empate contra a Ferroviária, fora de casa. Diante de um adversário instável, o Peixe entra como favorito no duelo desta quarta.

Prováveis escalações

Taubaté: Yolanda; Rebeca, Jissele, Jérica e Rachel; Andressa Soares, Andressa Lodi, Edilene França e Joycinha; Pimentinha e Kakau

Santos: Stefane; Rafa Martins, Ana Alice, Raissa Calheiros, Evellyn Marques e Larissa Vasconcellos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Samara; Laryh e Carol Baiana

Desfalques

Taubaté

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?