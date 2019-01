Ex-Argentina e Barcelona, Tata Martino é o novo técnico da seleção mexicana

O argentino foi anunciado nesta segunda-feira (07), e o primeiro desafio será reconquistar a Copa Ouro

Gerardo ‘Tata’ Martino foi anunciado, nesta segunda-feira (07), como treinador da seleção mexicana. O argentino, que tem passagens pela equipe nacional paraguaia, Newell’s Old Boys, Barcelona, Argentina e recentemente foi campeão da MLS pelo Atlanta United será o encarregado para levar El Tri a sucessos na América do Norte e Copa do Mundo de 2022.

O tempo de contrato ainda é desconhecido, mas o argentino chega com grandes expectativas para comandar um time rejuvenescido que busca recuperar o protagonismo dentro do continente.

O primeiro grande teste de Martino será a Copa Ouro de 2019; na última edição do certame os mexicanos foram eliminados pela Jamaica na semifinal e viram os Estados Unidos recuperarem a taça.

Martino chega para ocupar a vaga deixada por Juan Carlos Osorio, que decidiu não renovar o seu vínculo após a eliminação nas oitavas de final para o Brasil e assumiu a seleção paraguaia – curiosamente onde Tata Martino fez o seu trabalho de maior destaque até o momento, levando os alvirrubros até as quartas de final da Copa do Mundo de 2010.