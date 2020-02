Tardelli e Roger Guedes agitam torcida do Atlético-MG: bons reforços para o Galo?

Diretoria negocia retorno dos atacantes ao Galo; transferências agitam os torcedores

Os torcedores do têm boas lembranças de Diego Tardelli e Roger Guedes. Os dois atacantes fizeram sucesso com a camisa do nos últimos anos e desde que saíram do clube são lembrados para voltar.

Agora, diante das perdas de Luan e Chará, o retorno dos atacantes pode se tornar realidade. Mas será que a torcida realmente está aprovando a contratação da nova dupla de ataque. Veja abaixo cada um dos casos em detalhes e as reações nas redes sociais.

Diego Tardelli

Destaque da equipe campeã da Libertadores da América em 2013, Diego Tardelli se tornou um dos grandes ídolos da história recente do Atlético-MG. Em baixa no na temporada passada, o atacante acertou sua recisão com o clube gaúcho e agora está livre no mercado.

Segundo o globoesporte.com, Tardelli tem viagem marcada para Belo Horizonte para acertar seu retorno em reunião com os dirigentes atleticanos. A diretoria alvinegra não quer fazer loucuras para contratar o jogador e não pagará mais do que o teto salarial do clube. Caso a transferência aconteça, essa será a terceira vez que o jogador vestirá a camisa do Galo, com a qual já marcou 110 gols em 219 jogos.

Bom dia galera vc que como eu estava pedindo a volta de Diego Tardelli já pode comemorar jogador está fechado com galo , anúncio nas próximas horas!!! — Guilherme Teixeira Gomes (@Guivita13) February 9, 2020

relembrando essa frase do presidente.



Diego Tardelli merece respeito dos integrantes do clube e de sua linda torcida. O atleta nunca escondeu o carinho e a gratidão que sente pela história bonita construída dentro do galo! #atleticomg https://t.co/q6rihjGQ6Q — Futebol na mente (@futebol_mente) February 4, 2020

Sim, Diego Tardelli você que lute para conquistar algum espaço no meu coração de novo. — . (@dudamorp) February 10, 2020

Diego Tardelli ou Marcelo Moreno, quem é mais marqueteiro?! 🤷🏻‍♂️ — Lelê 🅰️2️⃣ (@Le_moraesf) February 8, 2020

Seria essa a arma do Don Diego Tardelli? Vc e #VoltaTardelli ou #ForaTardelli ? pic.twitter.com/Z9I55Vn8rT — Panela do Galo (@GaloPanela) February 10, 2020

Roger Guédes

Mais um nome ventilado para reforçar o ataque do Atlétio-MG é o de Roger Guedes. Velho conhecido da torcida, o jogador está jogando atualmente na e pensa em deixar o país por conta da epidemia do coronavírus, de acordo com informações do portal O Tempo.

Diante do salário astronômico do atacante, isso poderia ser um fator determinante para que as partes cheguem a um acordo viável financeiramente. Roger vestiu a camisa do Atlético em 2017 e marcou 13 gols em 28 partidas, quando foi negociado com o futebol chinês.

Roger Guedes e Tardelli no Galo? Não me acordem desse sonho. Seria fantástico! 🤩 — Pereira  ᶜ ᵃ ᵐ ¹³ (@EvertonPSantos) February 10, 2020

IMAGINA ....



ROGER GUEDES E TARDELLI JOGANDO JUNTOS



SÓ IMAGINA



MAS NAO SE ILUDAM — CALA BOCA DESGRACA (@vamos_galo) February 10, 2020

Roger Guedes? Aquele que por causa do Mineiro não prestava e deveria ser mandado embora por um erro na estreia do Brasileiro?



Sim! Ele mesmo! — Rodr111go Raynner (@RodrigoRaynner) February 10, 2020

Se o Plano B ao Soteldo é realmente o Roger Guedes então parte pro Plano B de uma vez — Sergio Sadi (@SergioSG) February 10, 2020