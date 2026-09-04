Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fenerbahce SK v Genclerbirligi SK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

Traduzido por

Talisca rescinde contrato com o Fenerbahçe e acerta rapidamente com gigante do Golfo

Mercado da bola
Arabian Gulf League
Campeonato Turco
Anderson Talisca
Al-Jazira
Fenerbahçe
Al-Nassr
Malcom
Emirados Árabes Unidos
Turquia
Arábia Saudita

Talisca será companheiro de Malcom no Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos

O clube turco Fenerbahçe anunciou a rescisão do contrato de seu jogador brasileiro Anderson Talisca, em comum acordo entre as partes.

O Fenerbahçe declarou, por meio de sua conta na rede social X: "Anderson Talisca juntou-se às fileiras da nossa equipe durante o período do meio da temporada 2024-2025, e seu contrato foi encerrado em comum acordo entre as partes".

O clube turco acrescentou: "Desejamos a Talisca boa sorte e sucesso na próxima etapa de sua carreira no futebol".

De acordo com o site Transfermarkt, que cita o renomado jornalista Reşat Can Özbudak, Talisca, ex-astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, chegou a um acordo com o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, que conta em suas fileiras com seu compatriota Malcom, ex-jogador do Al-Hilal.

Segundo Özbudak, o Al-Jazira acertou a contratação de Talisca por dois anos, com opção de prorrogação por mais um ano.

As informações indicam que o jogador brasileiro receberá no Al-Jazira um salário anual total de pouco mais de 10 milhões de euros.

Restam apenas os procedimentos dos exames médicos e a assinatura dos contratos para a conclusão do processo de transferência.

Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google