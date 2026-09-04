Talisca rescinde contrato com o Fenerbahçe e acerta rapidamente com gigante do Golfo

O clube turco Fenerbahçe anunciou a rescisão do contrato de seu jogador brasileiro Anderson Talisca, em comum acordo entre as partes.
O Fenerbahçe declarou, por meio de sua conta na rede social X: "Anderson Talisca juntou-se às fileiras da nossa equipe durante o período do meio da temporada 2024-2025, e seu contrato foi encerrado em comum acordo entre as partes".
O clube turco acrescentou: "Desejamos a Talisca boa sorte e sucesso na próxima etapa de sua carreira no futebol".
De acordo com o site Transfermarkt, que cita o renomado jornalista Reşat Can Özbudak, Talisca, ex-astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, chegou a um acordo com o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, que conta em suas fileiras com seu compatriota Malcom, ex-jogador do Al-Hilal.
Segundo Özbudak, o Al-Jazira acertou a contratação de Talisca por dois anos, com opção de prorrogação por mais um ano.
As informações indicam que o jogador brasileiro receberá no Al-Jazira um salário anual total de pouco mais de 10 milhões de euros.
Restam apenas os procedimentos dos exames médicos e a assinatura dos contratos para a conclusão do processo de transferência.
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