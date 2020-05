Taffarel melhor que Victor? Euller monta o seu melhor Atlético-MG moderno

Em live no Instagram da Goal Brasil, "Filho do Vento" encarou o desafio de escalar uma seleção do Galo

Autor de 62 gols em 154 jogos pelo ao longo de duas passagens (entre 1995 e 1997 e em 2005), o ex-atacante Euller, o "Filho do Vento", escalou durante live no Instagram da Goal Brasil o seu time ideal do dos anos 90 pra cá.



De cara, ele já encarou uma difícil decisão: escolher entre Taffarel e Victor para o gol. Euller acabou optando pelo primeiro. "Taffarel, Taffarel... não tenho dúvidas. Gosto muito do Victor, é um baita goleiro e foi essencial para a Libertadores, mas se eu for puxar de 1990 pra cá é o Taffarel", disse o ex-atacante, que contou que era difícil treinar com o herói do tetra "porque você não fazia gol".

O time de Euller continuou com a formação da defesa: “lateral direito que me marcou foi o Marcos Rocha. Na zaga, Jemerson e Leonardo Silva e na lateral esquerda o Paulo Roberto Prestes", destacou.



Montar o ataque também foi difícil para o ex-jogador de 49 anos, que se escalou na equipe ao lado de dois goleadores e de um certo camisa 10. “Tem bastante jogador, viu. Acho que um ataque comigo, Lucas Pratto, Tardelli na outra ponta e Ronaldinho no meio... acho que fica bom (risos)".

Por causa destas escolhas, Euller completou o meio-campo com dois bons marcadores. "O Doriva no meio, do lado do Pierre. Com um quarteto desses na frente tem que ter dois casca grossa (risos)”.

Desta forma, a seleção do Galo de Euller ficou assim: Taffarel; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Paulo Roberto Prestes; Pierre, Doriva e Ronaldinho; Euller, Lucas Pratto e Tardelli. Curtiu a escalação do "Filho do Vento"?