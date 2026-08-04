O meio-campista do Liverpool, Dominik Szoboszlai, afirmou que resolveu a situação com seus companheiros de equipe Curtis Jones e Kostas Tsimikas após a divulgação, na semana passada, de um vídeo que mostrava o trio aparentemente discutindo sobre a braçadeira de capitão.

O incidente ocorreu após a vitória por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Wrexham no Yankee Stadium, em Nova York.

Após o apito final, Jones e Szoboszlai, e em seguida Tsimikas, entraram em uma discussão entre si enquanto o time caminhava pelo campo para saudar os torcedores.

Durante a partida, Szoboszlai entregou a braçadeira de capitão a Tsimikas em vez de a Jones quando foi substituído, e durante a discussão o lateral-esquerdo grego foi flagrado atirando-a ao chão.

Já na derrota por 4 a 2 para o Leeds no último domingo, Szoboszlai entregou a braçadeira de capitão a Jones.

O capitão da seleção húngara disse: "Não foi uma discussão entre nós três. Apenas discutimos algo dentro do campo. E depois vocês (a imprensa) exageraram. Mas da próxima vez conseguiremos resolver isso no vestiário. Ninguém estava irritado com o outro. Está tudo esclarecido, e as coisas estão bem".

Com a ausência do capitão titular Virgil van Dijk na turnê pelos Estados Unidos e a lesão de Joe Gomez na primeira partida, Szoboszlai liderou o time na maior parte da viagem.

Szoboszlai também indicou que o novo técnico Andoni Iraola ainda não discutiu o posto de vice-capitão, cargo que ficou vago após a saída de Andy Robertson para o Tottenham Hotspur.

E acrescentou, conforme divulgado pela rede BBC: "Não, não houve nenhuma conversa. É claro que temos o Virgil como capitão. Temos o Alisson. Temos o Joe Gomez. Então não houve nenhuma conversa a respeito. É óbvio que o Alisson não está aqui e o Joe está lesionado. Foi um momento de muito orgulho, e vamos ver. Não depende de mim. Ainda não foi definido".

O húngaro prosseguiu: "Se lhe oferecem o cargo de vice-capitão do Liverpool, você aceita. Seria um momento de orgulho para mim. Mas eu respeito todo mundo, então, de qualquer forma, seja quem for que assuma esse posto, nós o seguiremos".

Falando à imprensa em Chicago, pouco antes do retorno do Liverpool ao Reino Unido, Szoboszlai afirmou que "não pode esperar" pela nova temporada.

E continuou: "Sinto que estamos prontos para seguir em frente novamente, e vamos tirar motivação da temporada passada, porque não foi a melhor, não chegamos onde queríamos, então vamos tentar de novo".

E concluiu: "Não é meu trabalho dizer a vocês com quem devemos contratar ou se devemos contratar algum jogador. Se os dirigentes e o técnico decidirem contratar um jogador, ficaremos felizes com isso e o receberemos bem. Mas, se decidirem não contratar, teremos que fazer algo especial com este time".