Sydney van Hooijdonk retorna à Eredivisie

Sydney van Hooijdonk retorna com efeito imediato à Eredivisie. O atacante de 26 anos vai completar a temporada no PEC Zwolle, informou a direção do clube nesta terça-feira. Em janeiro, Van Hooijdonk se transferiu sem custos do NAC Breda para o Estrela Amadora, de Portugal.

O PEC empresta o centroavante por uma temporada e acertou uma opção de compra realista nas negociações. Ele já poderia estrear na sexta-feira, contra o Sparta Rotterdam.

Van Hooijdonk teria sido visto na segunda-feira em Schiphol, onde foi recebido por Gerry Hamstra, gerente técnico do PEC. O clube de Zwolle mostrou no X um vídeo de um aeroporto e de um avião, o que indica a chegada do jogador.

O reforço já comentou a transferência no site do PEC. "Estou muito feliz com minha ida para Zwolle e por estar de volta à Eredivisie. O PEC Zwolle é um clube que há anos mostra que pertence à Eredivisie e tem ambição para crescer passo a passo. Estou convencido de que, com minhas qualidades, posso ser importante para a equipe e, por isso, estou ansioso para começar aqui."

"O perfil do Sydney se encaixa bem na nossa busca por um reforço ofensivo", disse Hamstra. "Sydney, além da sua experiência internacional, já tem quase 100 partidas na Eredivisie no currículo, é muito objetivo, traz muita força para o jogo e atua com bravura. Desejamos muito sucesso ao Sydney no nosso belo clube."

O atacante voltou ao NAC Breda em 2025 e, depois de meio ano, se mudou para o Estrela Amadora. Em Portugal, Van Hooijdonk perdeu espaço, o que faz de um novo começo no PEC algo bem-vindo.

Van Hooijdonk já atuou anteriormente na carreira por Bologna, Cesena, Norwich City e sc Heerenveen. Na Frísia, o filho de Pierre van Hooijdonk marcou 26 vezes em 54 partidas.

O PEC perdeu três dos quatro primeiros jogos da nova temporada e marcou apenas quatro vezes. Portanto, o clube de Zwolle pode aproveitar bem a chegada de um novo centroavante para subir na tabela.

Van Hooijdonk disputará posição no PEC com Koen Kostons. Ele ainda marcou no sábado contra o NEC, que venceu por 3 a 1 em Zwolle.