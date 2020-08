Surpresas para David Silva: estátua no City e clube novo na Espanha

O meio-campista, que havia encaminhado acerto com a Lazio, foi anunciado pela Real Sociedad

Que David Silva não seguiria mais como jogador do , após dez anos defendendo o clube inglês, todos já sabiam. Mas esta segunda-feira (17) reservou surpresas em relação ao meio-campista espanhol – um dos maiores jogadores a vestirem a camisa dos Citizens.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

A começar pelo anúncio de que, em homenagem à sua passagem pelo City, o espanhol será homenageado com uma estátua na frente do estádio Etihad Stadium, além de ter um dos campos do centro de treinamento do clube batizado com seu nome – recebendo desta forma a mesma homenagem prometida ao belga Vincent Kompany, que deixou o clube há um ano e recentemente anunciou sua aposentadoria.

Mais times

Entretanto, a grande surpresa do dia foi o anúncio do próximo clube de David Silva. O jogador, que estava próximo de ser oficializado pela , da , tendo encaminhado um acerto de três temporadas, acabou sendo anunciado pela .

“Estamos muito felizes em anunciar a contratação de David Silva”, anunciou o clube basco através de suas redes sociais. O meio-campista de 34 anos chegou como agente livre – ou seja, sem custos de transferências uma vez que estava no final de seu contrato.

Na Real Sociedad David Silva não terá, nesta próxima temporada 2020-21, para jogar. A Real Sociedad conquistou apenas uma vaga para a depois de uma boa campanha em .

Campeão mundial (2010) e europeu (2012) com a seleção espanhola, David Silva está no hall dos melhores de todos os tempos do Manchester City – onde conquistou quatro títulos de Premier League, além de duas Copas da , cinco Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra.